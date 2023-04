En mars 2023, les abattages d’agneaux et d’ovins de réforme augmentent sur un an, en lien avec les fêtes pascales.

En mars 2023, les abattages d’agneaux et d’ovins de réforme sont en hausse tirés par la demande pascale. Ces derniers atteignent des niveaux supérieurs à ceux de 2022, relève Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’infos rapides publiée le 25 avril 2023.

Les abattages d’agneaux augmentent 354 374 têtes en mars 2022 à 368 650 têtes en 2023 à la même date. Ceux d’ovins de réformes passent de 40 838 têtes en mars 2022 à 42 428 têtes en mars 2023, soit une hausse de 3,9 %. « La hausse est plus limitée en poids », précise Agreste.

Importations ovines en février

« En février 2023, les importations d’ovins vivants sont en repli de 37,1 % par rapport à février 2022 », explique Agreste. A contrario, les exportations d’ovins vivants dépassent de 24,4 % leur niveau de l’année précédente.

Les importations de viande ovine destinée au marché français augmentent de 3,5 %, tirés par les achats en provenance du Royaume-Uni et d’Irlande. « En revanche, les achats à l’Espagne et la Nouvelle-Zélande se replient sur un an », conclut l’institut.