Dans son rapport de suivi annuel, le Réseau Ours Brun (ROB) estime que les dégâts de l’ours sur les troupeaux d’animaux domestiques étaient stables en 2022 par rapport à 2021.

En plus du recensement de la population d’ours bruns dans les Pyrénées en 2022, le rapport de suivi annuel du Réseau Ours Brun est l’occasion de dresser un bilan des dégâts du prédateur sur les cheptels domestiques. Sur l’ensemble du versant français, « le nombre de prédations “confirmées”, où la responsabilité de l’ours ne peut pas être écartée, est de 331 attaques pour 590 animaux tués ou blessés en 2022, dénombre l’OFB (1). Le nombre d’attaques […] est quasiment identique à 2021 (2), dont 4 vaches adultes. »

« Une sous-estimation de la prédation réelle »

Seuls les dégâts classés « ours non écarté » sont pris en compte dans ce rapport. Ces chiffres « sont certainement une sous-estimation de la prédation réelle car les dégâts indemnisés au bénéfice du doute ne sont pas ici comptabilisés », avertit l’OFB. Malgré cette baisse, 2022 « fait partie des cinq années les plus élevées depuis les premiers renforcements de 1996-1997. Le nombre de dégâts d’ours […] est toujours en deçà de 2019 et 2020. Les principaux pics observés, particulièrement sur la courbe des animaux domestiques tués ou blessés, correspondent essentiellement à des comportements individuels ou à des dérochements. »

Le nombre moyen d’animaux tués et/ou blessés par attaque est de 1,78. Il est comparable aux autres années « lorsqu’elles ne comptabilisent pas de dérochements, précise l’OFB dans le rapport. Aucune attaque sur ruchers n’a été dénombrée en 2022. Comparées aux attaques sur cheptel domestique, les attaques sur ruchers sont peu fréquentes et relativement stables dans le temps. »

Sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne

Sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, en France, Espagne et Andorre, le Réseau Ours Brun estime que le nombre d’attaques sur cheptel domestique est relativement stable entre 2006 et 2016. À partir de 2016, il augmente fortement. C’est « principalement la conséquence d’une forte hausse des attaques sur le versant français alors que sur le versant espagnol, la tendance était plutôt à la stabilité, voir à la baisse entre 2018 et 2021 ».

- Sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, le nombre d’attaques d'ours bruns sur des cheptels domestiques a rebondi en 2022.

Après un pic à 401 en 2020, suivi d’une baisse, le nombre d’attaques rebondit, passant de 349 en 2021 à 359 en 2022. « Cette légère augmentation provient principalement du versant espagnol où 10 attaques supplémentaires ont été constatées par rapport à 2021. Avec 28 attaques en 2022, la prédation sur le bétail en Espagne reste néanmoins bien moins importante qu’en France » avec ses 331 attaques.

Dans ce rapport, l’OFB souligne que « la prédation par les grands carnivores et en particulier par l’ours brun sur les troupeaux d’ovins est un phénomène complexe » et multifactoriel. Il explique qu’au « regard de travaux amorcés dans le cadre d’une thèse », la prédation par ces grands carnivores « résulte au moins en partie d’un ensemble de facteurs » :

« Environnementaux (disponibilité alimentaire du milieu, topographie, proximité de la couverture forestière, proportion de milieu ouvert, distance aux infrastructures humaines) » ;

« Pastoraux (taille des troupeaux, moyens de protection des troupeaux, type de cheptel domestique) » ;

« Populationnel (densité locale d’ours, nombre de femelles suitées, structure en sexe et en âge) » ;

Et de « la variabilité inter et intra-individuelle du comportement de prédation ».

(1) Office français de la biodiversité