La structure Valoralim a été présentée au Salon de l’agriculture le 27 février 2023. À partir du 1er juillet prochain, elle assurera la collecte et le recyclage des emballages vides de produits de nutrition animale.

Seulement 10 % des produits commercialisés par le secteur de la nutrition animale sont mis en marché avec un emballage. Cela représente 10 000 tonnes de déchets par an. Pour assurer leur collecte et leur recyclage, l’AFCA-CIAL (1), La Coopération Agricole et le Snia (2) ont officialisé ce lundi 27 février 2023 la création de la structure Valoralim, au Salon de l’agriculture à Paris, en partenariat avec Adivalor.

Ecocontribitons

À partir du 1er juillet prochain, Valoralim collectera auprès des metteurs en marché de produits de nutrition animale une écocontribution pour financer le programme de collecte et de recyclage assuré par Adivalor. « Seront concernés les big-bags, les sacs en papier, plastiques et multi-matériaux, les seaux, les bidons et les fûts, détaille Pascal Pringault, le président de Valoralim. Les conteneurs de 1 000 litres et les seringues nutritionnelles seront intégrés dans un second temps. »

Le montant de l’écocontribution sera défini en fonction du type d’emballage : de 0,75 à 2,75 € par tonne pour les emballages flexibles (sacs, big-bags), et de 10 à 20 centimes par kilolitre pour les produits conditionnés en emballages rigides (bidons, fûts, seaux). « L’écocontribution fera partie du prix de revient du produit conditionné », souligne Pascal Pringault.

Première collecte à l’automne 2023

Environ 200 metteurs de marché de produits de nutrition animale s’engageront via un contrat avec la structure Valoralim. Adivalor et ses partenaires devraient organiser les premières collectes d’emballages dès l’automne 2023, et tâcheront de mutualiser les flux avec les filières préexistantes. Les points et les consignes de collecte seront similaires, tout comme les dates d’enlèvement.

Valoralim espère collecter au moins 60 % des emballages de nutrition animale à horizon 2028, et atteindre un taux de recyclage de 80 %. « Il s’agit pour les entreprises de la nutrition animale de poursuivre leurs actions pour réduire leurs impacts environnementaux et participer à la décarbonation de l’élevage français », appuie Pascal Pringault.

(1) Association des fabricants de compléments et fournisseurs d’additifs et ingrédients fonctionnels pour l’alimentation animale