Pour la campagne Pac de 2022, les montants de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique viennent d’être fixés par un arrêté.

Un arrêté du 23 février 2023 publié au journal officiel le 25 février, fixe les montants des deux aides aux veaux sous la mère (VSLM). Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique est de 57 € par veau éligible, contre 49 € en 2021. Celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs est de 74 € par veau éligible, comme en 2021.