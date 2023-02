Les abattages de bovins ont reculé de 3,1 % en janvier 2023 par rapport à leur niveau déjà en baisse de janvier 2022.

La décapitalisation du cheptel bovin français continue de peser sur l’activité des abattoirs. « En janvier 2023, les abattages de bovins continuent de se replier par rapport au niveau déjà bas de 2022, observe Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides parue le 24 février 2023. Il s’agit de la treizième baisse consécutive observée. »

Les abattages de vaches reculent à nouveau

Les abattages de vaches laitières ont reculé de 0,9 % en têtes sur un an et de 11,1 % par rapport à leur moyenne quinquennale 2018-2022. Ceux de vaches allaitantes se replient également : de 2,2 % sur un an et de 6,5 % par rapport à leur moyenne quinquennale.

Les abattages de veaux de boucherie dévissent de 9,2 % sur un an et de 16,3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Seuls les bovins mâles de 8 à 24 mois échappent à ce recul de l’activité des abattoirs.