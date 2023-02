« Sur le marché, les vaches laitières de réforme sont très recherchées depuis 2 ans, observe Bruno Debray, président du marché aux bestiaux de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Dans les années à venir, il est possible que les négociants soient amenés à courir les campagnes pour renflouer l’offre sur les marchés aux bestiaux. C’est l’effet conjoint de la baisse de disponibilité et du changement des habitudes de consommation. »

« Les steaks hachés au détriment des pièces nobles »

« La demande concerne de plus en plus les steaks hachés, faits principalement à partir de viande de vaches laitières, au détriment des pièces nobles, anciennement plus recherchées, poursuit-il. Cela a au moins le mérite de maintenir les prix des réformes laitières à bon niveau. Ils se négocient actuellement entre 4,33 et 4,53○€ pour les vaches prim’holstein P= de plus de 260○kg. Ils pourraient même grimper au printemps, car l’offre sur le marché sera encore plus réduite. Cela risque d’ailleurs de favoriser les importations de viande étrangère en France. Pour maintenir le marché français, nous avons intérêt à limiter l’export, sous peine de subir un manque cruel de disponibilités. »