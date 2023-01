La préfecture des Côtes-d’Armor a annoncé la découverte d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de poulettes futures pondeuses sur la commune de Canihuel.

Pas de trêve sur le front de la grippe aviaire. À la fin de décembre, la préfecture du Vaucluse annonçait l’abattage des 5000 volailles d’un élevage de poules pondeuses sur la commune de Monteux. Ce 2 janvier 2023, c’est la préfecture des Côtes-d’Armor qui a officialisé le 2 janvier 2023, la confirmation intervenue le 30 décembre d’un foyer causé par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène.

Dépeuplement et zones réglementées

Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus, la préfecture a organisé l’opération de « dépeuplement des 100 000 poules présentes sur l’élevage concerné par le foyer d’influenza aviaire ». Et pour éviter tout risque de diffusion du virus, le préfet a pris un arrêté définissant des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) qui sont mises en place dans un rayon de 3 et 10 km autour de l’établissement contaminé.

À la date du 2 janvier, le ministère de l’Agriculture recense 253 foyers en élevage depuis le 1er août dernier.