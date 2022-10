En raison des crises successives d’influenza aviaire hautement pathogène depuis 2020, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog) s’attend à un « repli historique » de l’offre cette année.

« On sera au rendez vous pour les fêtes de fin d’années, mais en quantités moins importantes. Nous conseillons d’anticiper les achats », prévient Sophie Huppert, responsable marketing et communication du Cifog, lors d’une conférence de presse le 20 octobre 2022, à Paris. Et pour cause : l’interprofession prévoit une baisse de la production de 30 à 35 % en 2022, par rapport à 2021.

La crise historique d’influenza aviaire hautement pathogène de 2021-2022 en est la principale responsable. « En raison de l’extrême virulence des épisodes successifs, la filière a déjà vu sa production reculer de l’ordre d’un tiers entre 2019 et 2021 », précise Marie-Pierre Pé, directrice du Cifog. Elle s’établissait à 11 972 tonnes l’an passé, contre 17 796 tonnes en 2019.

Elevage de femelles

En raison de l'allongement des vides sanitaires et du manque de disponibilités de canetons, les mises en place de canetons males sont en recul de 46 % entre janvier et août 2022, par rapport à la même période en 2020. Lors de l’épisode 2021-2022 de grippe aviaire, les élevages de reproducteurs ont été lourdement touchés. « 90 % de ce cheptel a été décimé », souligne la directrice du Cifog.

Pour autant, « la filière a réussi à maîtriser cette situation en intégrant également les femelles aux élevages », poursuit Marie-Pierre Pé. Cette stratégie à permis de contenir le recul global des mises en places à 29 %. Ce n’est toutefois pas sans poser de difficultés. « Les femelles sont plus nerveuses, le temps de travail est plus important », rapporte Eric Dumas, président du Cifog.

Hausse des coûts de production

Dans les linéaires, le foie gras se fera donc plus rare, mais aussi plus cher. « Il faudra compter en moyenne 50 centimes d’euro supplémentaire pour une part de 40 grammes », chiffre l’interprofession, qui évoque des « conditions inflationnistes sans précédent ».

Pour le maillon élevage, le renforcement des mesures de sécurité et la flambée du prix de l’énergie impacte les coûts de production. Ces derniers ont bondi de 30 % sur deux ans. L’indice de coût de production du canard à foie gras atteignait 166 en septembre 2022, contre 116 en 2019 (base 100 en janvier 2014).