En 2021, les volumes de fromages commercialisés en appellation d'origine protégée ont poursuivi leur progression.

Avec 210 511 tonnes de fromages sous Appellation d’origine protégée (AOP) vendus l’an passé, les volumes ont progressé de 4,3 % entre 2020 et 2021, selon les chiffres publiés par le Conseil national des appellations d’origine laitières (Cnaol) le 3 octobre 2022. L’an passé, les fromages au lait de vache se sont taillé la part du lion, avec 86 % des tonnages commercialisés, contre 10 % pour les fromages au lait de brebis, et 4% pour ceux au lait de chèvre.

"En dix ans, les ventes de fromages AOP ont progressé de 14 %", rapporte le Cnaol. Sur cette période, les fromages de chèvre ont connu la plus forte dynamique (+ 18 %), suivis par ceux au lait de vache (+ 15 %). "La commercialisation de fromages au lait de brebis reste globalement stable depuis 2011", observe le Cnaol.

Inquiétudes pour 2022

L’an passé, les prix de vente ont progressé de 2,5 % en moyenne, pour atteindre 15,36 €/kg. C’est 6,20 € de plus que les fromages non-AOP. L’écrasante majorité des fromages AOP a été vendue en hyper et supermarchés (61,6 %). Viennent ensuite les commerces spécialisés (14,1 %), les enseignes "hard discount" (13,7 %), les magasins de proximité (5,8 %) et les ventes par internet (4,9 %).

Quant au profil des acheteurs de fromages AOP, "les classes moyennes et aisées en consomment significativement plus que les foyers à revenus plus modestes", reconnaît le Cnaol.

Ces signaux encourageants n’éludent pas les inquiétudes de la filière. "Entre pression du foncier, renouvellement des générations, difficultés à recruter, inflation et baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, sécheresse et bouleversements climatiques, les défis se multiplient", pointe le Cnaol. Les premiers chiffres de 2022 montreraient "une consommation en léger retrait".