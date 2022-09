Pour la 36e édition du Space, c'est la blonde d'Aquitaine qui a été mise à l'honneur. À cette occasion, les organisateurs, qui fêtaient aussi le soixantième anniversaire de la race, ont tenu un challenge national le mardi 13 septembre 2022. Soixante-dix animaux de haute qualité génétique, venus des quatre coins de la France, ont foulé le ring du salon.

Après l'organisation de son concours national en juillet dernier, l'organisme de sélection (OS) France Blonde d'Aquitaine Sélection a pu profiter d'une belle vitrine au Space 2022, à Rennes.

Pour illustrer toutes les caractéristiques de la race, mise à l'honneur cette année, un challenge national a été organisé le jour de l'ouverture du salon. "Parmi les cent vingt animaux proposés pour ce concours, soixante-dix ont été sélectionnés et répartis dans seize sections", indique Clément Theys, de l'OS.

Tournée de sélection

En binôme avec un autre technicien, ce dernier a sillonné les routes de France à la recherche des meilleurs animaux. Le potentiel morphologique des candidats, l'équilibre entre le développement squelettique et musculaire, la finesse et la couleur de robe (froment) ont été soigneusement regardés. "Nous avons cherché à proposer les sections les plus homogènes possibles", ajoute-t-il.

"Le juge agréé, venu du berceau de la race, a été agréablement surpris par la qualité des animaux, toujours aussi bien préparés malgré les conditions conjoncturelles et climatiques difficiles", souligne Clément Theys.

Au lendemain du challenge national, l'OS et la filiale Blonde Génétique ont tenu sur le ring de présentation une vente bouchère et une vente aux enchères "Top génétique". Deux autres temps forts pour la race blonde d'Aquitaine.