« La ventilation de refroidissement vise à éviter l’échauffement des grains de même que la prolifération des moisissures et des insectes de stockage », signale Jean-Yves Moreau, ingénieur Arvalis spécialiste stockage.

Objectif 20°C

C’est pourquoi, cette dernière doit débuter le plus tôt possible avec comme objectif d’amener la température des denrées vers 20°C dans les premiers jours de stockage. L’idéal étant de disposer d’un système de ventilation équipé d’un thermostat. Ce dispositif permet de profiter au mieux des plages de températures nocturnes en déclenchant et en arrêtant le ventilateur au moment opportun. « L’arrêt complet de la phase de refroidissement est possible quand la température à 50 cm de profondeur en haut du silo est à 20°C », ajoute encore l'expert.

Différences pour le colza

Le colza est plus difficile à ventiler que les céréales en raison de la forme des graines qui laissent mal passer l’air. C’est pourquoi, il est impératif de le débarrasser d’un maximum d’impuretés. La durée de ventilation peut augmenter de 25%.

Propos recueillis par Vincent Thècle