En fin de campagne, les prix des laitues françaises décollent sur un an, tirés par la réduction des volumes mensuels commercialisés depuis novembre 2022.

Après le creux de novembre 2022, les prix à la production des laitues repartent à la hausse pour atteindre des niveaux très élevés en février et mars 2023. C’est ce qu’indique Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note publiée ce mardi 25 avril 2023. Dans le même temps, les récoltes reculent malgré davantage de surfaces.

© Agreste - Insee - Les prix des laitues ont grimpé de 50 % sur un an.

Très forte hausse des prix des laitues

Du début de campagne 2022-2023, en mai, à la fin de l’été 2022, les prix des laitues ont suivi un mouvement ascendant, avant de refluer en octobre et novembre 2022, le volume de l’offre étant supérieur à ce moment-là à la demande.

Les prix des laitues repartent ensuite à la hausse, en lien avec des récoltes d’hiver en retrait par rapport aux campagnes précédentes. En février et mars 2023, les prix des laitues sont supérieurs de plus de 50 % à leurs niveaux des mois correspondants en 2022.

Conjointement à d’autres légumes d’hiver, les laitues contribuent à la forte hausse des prix à la production de l’ensemble des légumes en février et mars 2023.

Net recul des récoltes de laitues d’hiver

Selon les estimations au 1er avril 2023, les surfaces nationales de laitues d’hiver de la campagne 2022- 2023 seraient de 3 349 hectares (ha), en hausse de 14 % par rapport à celles de l’hiver 2021-022.

Malgré cette hausse des surfaces, les récoltes de laitues d’hiver reculeraient de 18 % en têtes et pour toutes les variétés. La douceur des températures de l’automne 2022 a en effet accéléré le développement végétatif des laitues, au détriment de la prise de poids et des calibres, occasionnant des pertes au champ et sous serres.

© Agreste - Malgré une hausse des surfaces, les récoltes de laitues d’hiver reculeraient de 18 % en têtes.

Sur l’ensemble de la campagne 2022-2023, les surfaces développées dépasseraient 8 000 ha, en hausse de 23 % sur un an. Le total des récoltes 2022-2023, été et hiver, serait en repli de 3 %.