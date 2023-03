Le nouveau tableau de bord sur la santé des sols au sein de l’Observatoire des sols de l’Union européenne met en évidence l’emplacement des sols insalubres ainsi que leur proportion.

L’Observatoire européen des sols (EUSO) propose un nouvel outil : le tableau de bord sur la santé des sols. Ce dernier a notamment pour but de soutenir la prochaine proposition de la Commission européenne pour une loi sur la santé des sols, qui fait partie de la stratégie des sols de l’Union européenne pour 2030.

Chiffre sous-estimé

Selon cet outil, et sur la base des preuves actuellement disponibles, 61 % des sols de l’Union européenne seraient dans un état insalubre.

« Ce chiffre est une sous-estimation de l’étendue réelle de la dégradation des sols, compte tenu du manque reconnu de données sur de nombreux autres problèmes de dégradation des sols, tels que la contamination des sols », annonce toutefois la Commission Européenne dans son communiqué du 13 mars 2023.

Perte de carbone organique

Les types de dégradation des sols les plus répandus seraient la perte de carbone organique du sol (53 %), la perte de biodiversité des sols (37 %) et le risque de dégradation des tourbières (30 %). De plus, le tableau de bord montre que la plupart des sols malsains sont en fait sujets à plus d’un type de dégradation des sols.

« L’ensemble des indicateurs, ainsi que les seuils déterminant l’état de santé des sols, évolueront en fonction de la mise en œuvre de la prochaine loi européenne sur la santé des sols, des développements scientifiques (par exemple, les projets de la mission Soil d’Horizon Europe) et de l’amélioration des flux de données en provenance des pays de l’Union européenne, précise enfin le communiqué. Des éléments supplémentaires seront élaborés pour refléter la mise en œuvre de stratégies politiques et législatives spécifiques, par exemple la stratégie des sols, le plan d’action zéro pollution, la stratégie de la biodiversité, la stratégie de la ferme à la table et les objectifs de développement durable. »