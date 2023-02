À la mi-janvier, l’endurcissement des céréales a pu reprendre, écartant le risque d’importants dégâts de gel, selon la Commission européenne. Cette dernière s’inquiète en revanche du déficit hydrique que connaissent les régions du sud.

Globalement, les cultures d’hiver sont toujours dans un bon état, indique la Commission européenne dans son dernier bulletin mensuel, publié le 20 février 2023. Elle est toutefois préoccupée par l’état de sécheresse des sols et le niveau des réserves d’eau d’une partie de l’Europe.

Endurcissement réussi

Après un début d’hiver extrêmement doux ayant entraîné un désendurcissement dans la plupart de régions productrices de céréales d’hiver, les températures sont revenues à des normales de saison dans les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Ouest à la mi-janvier. Depuis, elles sont descendues en deçà des normales dans une large partie du continent, « mais sont restées supérieures au seuil critique de dégât du gel », rapporte la Commission. Les niveaux d’endurcissement ont ainsi progressé, particulièrement en Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie.

Les prévisions météorologiques à court terme font état de températures supérieures à la moyenne dans la plupart des pays européens. « Le risque de dommages liés au gel dans les prochains jours est donc faible », juge la Commission.

Alerte sécheresse

Plusieurs régions connaissent un déficit pluviométrique significatif, rapporte la Commission. « Cette situation est particulièrement préoccupante dans le sud et le centre de l’Espagne, le nord de l’Italie et l’ouest de la Turquie ». Le déficit atteint par exemple 50 mm dans le sud de l’Espagne et au Portugal depuis le 15 janvier. Le faible niveau d’eau stockée dans les réservoirs et dans le manteau neigeux, pour l’Italie, est particulièrement alarmant. Le Maghreb est également concerné pas ce déficit.

La sécheresse touche aussi le centre et le nord de la France, le Royaume-Uni et l’Irlande. Mais la pluviométrie correcte dont ils ont profité à l’automne rend la situation un peu moins préoccupante, estime la Commission.

Au contraire en Slovaquie, Hongrie, Croatie et dans le centre de la Roumanie, un surplus de précipitations est observé. Il devrait toutefois laisser place à des conditions plus sèches que la normale, selon les prévisions météorologiques. L’impact sur les cultures n’est donc pour le moment pas source d’inquiétudes.

Prévisions pessimistes

La sécheresse devrait se poursuivre dans la majeure partie de l’Italie, du sud de l’Europe centrale, de la péninsule des Balkans, de la Turquie et dans le nord de la Russie « européenne », avec un niveau de précipitation faible, inférieur à 5 mm, prévoit la Commission.