Alors que la pluie fait tout juste son retour en France après un mois d’absence, Christophe Béchu souhaite mettre en place des mesures contre la sécheresse sur l’ensemble du territoire, dès le mois de mars. Le ministre rassure les agriculteurs au sujet des restrictions d’eau et affiche sa volonté d’utiliser davantage les eaux usées.

« La France est en état d’alerte », admet le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu ce mercredi 22 février 2023 sur France Infos. À la veille de la réunion du Comité d’anticipation sur les risques de sécheresse et avant un point prévu avec les préfets de départements, le ministre s’est voulu rassurant à l’égard des agriculteurs. « Il n’y a pas d’agriculture sans eau », consent-il.

Christophe Béchu a annoncé qu’un « grand plan eau » sera présenté dans « quelques jours » comportant une cinquantaine de mesures. L’une d’entre elles est particulièrement mise en avant : utiliser de plus en plus les eaux usées dans notre quotidien et pour les usages agricoles.

De l’eau pour nourrir

Pas de pluie pendant 32 jours et un retard de deux mois dans le remplissage des nappes phréatiques. Voilà le triste constat que dresse Christophe Béchu au sujet de la sécheresse hivernale. Selon lui, le déficit des nappes phréatiques est « rattrapable » d’ici à cet été, à condition que le mois de mars soit suffisamment pluvieux.

Alors que le monde agricole est de plus en plus inquiet au sujet du maintien, ou non, des quotas de prélèvements d’eau, le ministre s’est voulu rassurant. « Les agriculteurs ne réclament pas de l’eau pour eux mais pour pouvoir produire et nous nourrir », reconnaît-il. « Ce serait très hypocrite d’empêcher les agriculteurs de produire si c’est pour importer des produits de pays qui subissent, eux aussi, des restrictions d’eau », poursuit le ministre avec gravité.

Des solutions concrètes pour pallier le manque d’eau devraient être présentées dans le « grand plan eau », dans les jours à venir. Des mesures précises sur l’utilisation des eaux usées seront exposées. « Il faut diminuer les prélèvements d’eau et trouver d’autres sources telles que les eaux usées. Il n’est pas normal qu’on utilise de l’eau potable pour tout », tranche Christophe Béchu.

Le ministre invite aussi la France à suivre l’exemple des pays voisins. « Moins de 1 % de nos eaux usées et retraitées sont utilisées. L’Italie, l’Espagne et l’Israël s’en servent 10 à 100 fois plus que dans notre pays », dénonce le ministre. En plus des réglementations, Christophe Béchu fait appel à la responsabilité des Français et aux « gestes à adopter » dans la lutte contre la sécheresse.