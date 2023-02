À l'occasion de la journée mondiale des légumineuses, Terres Univia a lancé un nouvel observatoire annuel pour mieux appréhender le marché des protéines végétales en alimentation humaine.

"OléoProtéines" : c’est le nom de l’observatoire du marché des protéines végétales à destination de l’alimentation humaine de Terres Univia. La première édition (2022) de ce nouveau rendez-vous annuel a été mise en ligne le 10 février 2023.

Meilleure connaissance du marché

L’interprofession des huiles et des protéines végétales explique, dans un communiqué, que cet observatoire "propose aux acteurs de la filière de nouvelles informations indispensables pour mieux comprendre et accompagner le développement" de ce marché. Il explore les productions conventionnelles comme biologiques. Ce nouvel outil "accompagnera l’ensemble des parties prenantes qui agissent en faveur de la souveraineté protéique française" déclare Benjamin Lammert, président de Terres Univia, cité dans le document.

Sept légumineuses

L’édition 2022 propose plus particulièrement un focus sur la production et la consommation des sept légumineuses les plus utilisées pour l’alimentation humaine : lentille, pois, soja, pois chiche, féverole, haricot sec et lupin. Cette première publication a été financée dans le cadre du programme Cap Protéines, et les suivantes le seront par les fonds interprofessionnels.