Le groupe coopératif rehausse son objectif de prix. Profitant d'un "marché porteur", il entend aider les producteurs à maintenir les surfaces emblavées malgré l'absence de semences traitées.

"Suite à l’annonce de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la coopérative Cristal Union se mobilise pour aider ses adhérents à passer le cap", indique-t-elle le 27 janvier 2023. Pour ce faire, "en plus d'un accompagnement technique", elle rehausse son objectif de prix pour la prochaine campagne, à 45 euros la tonne à 16°, à la faveur d'un "marché porteur" pour le sucre et l'éthanol.

Surveillance et recherche

En plus d'un effort sur la rémunération, "en relation étroite avec l’interprofession et les pouvoirs publics, [la coopérative a travaillé à la définition] des protocoles de surveillance, d'alerte et de protection des plantes pour la campagne à venir".

"La lutte contre la jaunisse passera, à court terme, par les applications foliaires en végétation, précise la coopérative.Les équipes agronomiques de la coopérative préparent d’ores et déjà des plans d’interventions adaptés à chaque région, en tirant parti des situations observées lors de la campagne 2020." Cristal Union souligne également sa contribution active à la recherche de solutions alternatives.

Alimenter les usines

"Nous préférons nous projeter vers l’avenir, agir et aider nos agriculteurs à passer ce cap, a réagi Xavier Astolfi, directeur général. La forte amélioration des marchés du sucre et de l’alcool/éthanol observée depuis plus d’un an nous en donne les moyens. L’important, c’est que les agriculteurs continuent à semer des betteraves. Parce que ce sont ces betteraves qui alimentent nos usines pour produire le sucre, l’alcool, le bioéthanol qui contribuent à notre souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique".

"Alors que toute la filière betteraves-sucre française est mobilisée pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, cette décision de la Cour de justice européenne a été un coup de massue. Nous savons que l’on aura des solutions à court-moyen terme pour lutter contre la jaunisse de la betterave, mais cela demande un peu de temps", a complété Olivier De Bohan, président.