La Commission européenne s'apprête à détailler son approche stratégique face à la crise du secteur des engrais. Les grandes lignes ont été présentées le 6 octobre 2022.

Au sujet des engrais, la gestion de crise se précise à l'échelle européenne. Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l'Agriculture, a indiqué le 6 octobre 2022 que la Commission européenne prépare une communication qui sera finalisée "aussi rapidement que possible". Elle détaillera ce qu’il est prévu de faire pour améliorer la situation actuelle. En séance plénière du Parlement européen, il a pour l'heure évoqué deux grandes thématiques.

1 - Réduire la dépendance des agriculteurs aux engrais minéraux

La première est la réduction de la dépendance des agriculteurs aux engrais minéraux. Selon Janusz Wojciechowski, les Plans nationaux stratégiques (PSN), déclinaisons de la Pac pour chaque État membre, sont "de très bons instruments" pour cela et "peuvent être révisés et mis à jour". Il a par exemple encouragé l’agriculture de précision ou l'utilisation plus large des engrais organiques.

Il a rappelé que l’Union a un objectif de réduction de 20% de l’utilisation d’engrais minéraux. Un niveau de baisse qui "pourrait déjà être observé cette année", a-t-il indiqué, regrettant que cela soit le résultat de la situation actuelle, qui "menace la viabilité économique des exploitations et la production".

2 - Le soutien des producteurs d'engrais européens

La production européenne d’engrais est un secteur que "nous devons encourager", a déclaré Janusz Wojciechowski. Il a expliqué que, sur le principe de solidarité, de l’argent peut être redirigé pour soutenir les producteurs d’engrais européens.

Dans la communication prévue, Janusz Wojciechowski proposera que ce secteur soit considéré comme faisant partie intégrante des composantes de la sécurité alimentaire, tout comme les producteurs, la transformation et la distribution.

Janusz Wojciechowski a terminé en estimant qu'il fallait être prudent au sujet des mesures antidumping sur les produits azotés. Leur suspension est demandée par plusieurs syndicats agricoles, notamment le Copa-cogeca. Le Commissaire a estimé que leur suspension pourrait détériorer la situation plutôt que l'améliorer.