Il faudra encore attendre quelques jours, avec la publication officielle d’un arrêté ministériel, pour que le F30 composé en partie d’ester méthylique de colza soit commercialisé.

« Aujourd’hui, jeudi 15 septembre 2022, nous annonçons officiellement le lancement du biofioul, un fioul domestique décarboné comprenant 30% d’ester méthylique de colza. C’est l’aboutissement d’un travail engagé par la FF3C (Fédération française des combustibles, carburants et chauffage) il y a cinq ans avec notamment la filière agricole », a dit son président Eric Layly au cours d'une conférence le même jour à Paris.

La distribution du biofoul F30 pourra débuter d’ici à quelques jours. Il faut en effet attendre la publication d’un arrêté ministériel « relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30 », qui autorisera sa mise sur le marché.

« La mise sur le marché du biofioul F30 s’accompagne de perspectives d’évolution ambitieuses : il a vocation à se généraliser progressivement, avec le lancement en 2028 d’un biofioul « F55 » contenant plus de 50 % d’énergie renouvelable puis du F100 à l’horizon 2032-2035."

Le colza est suffisant

"Il y a en France plus de 3,1 millions de résidences principales chauffées au fioul, ce qui représente plus de 10 millions de personnes, a ajouté la FF3C. Le biofioul s’inscrit parfaitement dans la transition énergétique et le décret du 5 janvier 2022 sur les nouveaux équipements de chauffage reconnaît d’ailleurs le bio combustible liquide dès lors que les chaudières qui l’utilisent émettent moins de 300 g de CO2 équivalent kWh PCI (pouvoir calorifique inférieure)."

« On parle pour le moment de colza mais il n’y a pas que ces graines qui font de l’huile. Mais aujourd’hui elles suffisent largement, a en outre insisté la Fop (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux). Et demain s’il y en avait moins, on pourrait basculer sur d’autres espèces telles que le tournesol. »

Fiscalité adaptée

Un sondage réalisé par Opinion Way en juillet 2022 auprès d’utilisateurs de fioul montre de plus que plus de 80 % seraient prêts à opter pour du biofioul en remplacement du fioul domestique et 51 % pourraient faire adapter leur chaudière dès à présent, en changeant le brûleur, pour pouvoir utiliser du biofioul F30. Mais dans le contexte actuel d’inflation, seuls 38 % des utilisateurs de fioul se disent prêts à payer plus cher leur énergie.

« Si on a l’ambition d’aller le plus vite possible vers l’usage du renouvelable, il faut créer les conditions pour ça ; à savoir que le prix du biofioul ne soit pas dissuasif par rapport au prix 100 % fossile. Nous souhaiterions donc que sa fiscalité ne soit pas la même que celle qui s’attache aux produits pétroliers dans le cadre du projet de loi de finance pour 2023 », a confié Frédéric Plan, délégué général de la FF3C.