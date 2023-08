Le nouveau groupe de fauche Disco 9700 de Claas propose une largeur de travail réglable hydrauliquement depuis la cabine, variant de 8,8 à 9,5 mètres. Pour conserver le suivi du sol lors de l’écartement des bras, le constructeur monte la machine sur un système de doubles suspensions. Pour la pression au sol, le système Active Float compare la pression réelle avec la pression consigne en continu, afin de l’adapter. En dévers, un capteur d’inclinaison module l’écartement des bras (indépendamment) et la pression d’appui afin d’assurer le bon chevauchement et limiter les glissements. Chaque bras est équipé d’une sécurité anticollision non-stop avec un effacement vers l’arrière et vers le haut. Lors du repliage, les bras se rétractent automatiquement pour que l’ensemble ne dépasse pas 4 mètres de haut.

La cinématique de chaque bras est conçue pour assurer le suivi du sol quelque soit le réglage de la largeur de travail. ( © Loris Coassin)

Des machines à la carte

La machine est disponible en 5 configurations. La standard 9700 Comfort est dépourvue de conditionneur et est la seule à disposer d’une sécurité mécanique et non hydraulique. La C Business intègre un conditionneur à doigt tandis que la RC Business abrite un conditionneur à rouleaux. Ces deux dernières sont également disponibles en version Auto Swather avec un tapis de regroupement d’andain. Les unités de fauches reçoivent le lamier Max Cut entraîné par des cardans télescopiques à 3 segments Waltershield P-Line.

Le conditionneur à rouleaux équipe les version RC business et RC business AutoSwath ( © Loris Coassin)

L’andaineur à tapis s’adapte

L’engin repose sur un nouveau châssis à bras incliné pour un centre de gravité plus adapté au travail en fourrière et au transport. En version Auto Swather l’engin dispose d’une tête d’attelage renforcée pour assumer le poids du tapis. Les flexibles y trouvent d’ailleurs un emplacement de rangement.

La tête d'attelage des Disco 9700 est renforcée pour les modèles équipés de tapis andaineurs ( © Loris Coassin)

Toujours sur les modèles à tapis, le graissage centralisé est installé de série. Les tapis renforcés au Kevlar affichent une largeur de 1 100 mm. Ils peuvent être mis en position travail individuellement ou simultanément. Le réglage de la vitesse de rotation dispose d’un mode automatique.

Le tapis d'une largeur de 1100 mm est renforcé au kevlar pour allonger sa durée de vie ( © Loris Coassin)

Le tapis entraîné de chaque côté par une pompe hydraulique dispose d'une vitesse de rotation réglable en continu et même d'un mode automatique. ( © Loris Coassin)

Le pilotage s’effectue grâce à une interface Isobus disponible de série. Le chauffeur assigne les fonctions de relevage ou d’abaissement à ses distributeurs pour les piloter. L’écartement des bras, le repliage de la toile et la suspension sont commandés par le Load Sensing.