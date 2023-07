Claas complète la gamme Xerion par le haut en ajoutant deux modèles. Ceux-ci arborent un plus gros châssis, un nouveau design et des équipements supplémentaires. Baptisés Xerion 12.590 et 12.650, ces deux tracteurs abritent un moteur Mercedes 6 cylindres de 15,6 litres. Ce bloc développe des puissances de 590 à 650 ch. Avec ce Mercedes, Claas met l’accent sur l’efficacité à des régimes modérés. Avec un ralenti à seulement 650 tr/min, il développe sa pleine puissance dès 1 600 tr/min grâce à la technologie à turbocompresseur régulé. Le couple maximal de 3 100 Nm est d’ailleurs atteint dès 1 300 tr/min. L’hydraulique est également conçue pour fonctionner à bas régime. De série proposé avec un débit de 225 litres/min, l’engin peut toutefois être équipé de trois pompes hydrauliques load-sensing, pour un débit total de 537 l/min délivrés dès 1900 tr/min. Grâce aux priorisations, un distributeur peut recevoir un débit de 140 l/min. Avec ce nouveau moteur, adieu les vérifications de niveau en début de journée. Les jauges d’huiles disparaissent. Elles laissent place à des indicateurs de niveau sur le terminal Cebis du tracteur. Ce dernier lancera des alertes de trois niveaux d’importance pour réaliser des maintenances ou réparations sur le tracteur. Le constructeur annonce des vidanges à 1 000 heures d’intervalle pour l’huile moteur. Le réservoir de carburant contient jusqu’à 1 400 litres de GNR et 90 l d’urée. La position du réservoir sur le nouveau châssis permet au Xerion d’avoir une répartition des masses identique sur les essieux, quel que soit le niveau de carburant.

Le moteur délivre son couple maximal dès 1300 tr/min et sa pleine puissance dès 1600 tr/min. ( © Loris Coassin)

Jusqu’à 40 km/h en chenilles et 50 km/h sur roues

Les Xerion 12 reçoivent la transmission à variation continue C-Matic à 4 gammes conçue avec ZF (Eccom 5.5). Celle-ci permet au Xerion de délivrer son couple maximal dès 0,05 km/h. En version Terra Trac (chenilles) le tracteur peut atteindre 40 km/h, avec des roues jumelées, il atteint 50 km/h.

Pour la direction, ces nouveaux Xerion disposent toujours des deux essieux directionnels afin d’afficher un meilleur niveau de braquage et la capacité de fonctionner en crabe pour le tassement de silos ou l’épandage. Ils disposent aussi de la fonction Dynamic Steering pour ajuster le nombre de tour de volant. En revanche, ces Xerion destinés à la traction ne sont pas disponibles en version saddle track.

Pour améliorer son rayon de braquage, les deux essieux du Xerion sont directionnels. Il peut également marcher en crabe. ( © Claas)

L’arrivée de ces fortes puissances pousse Claas à développer en interne des chenilles spéciales pour assurer la transmission de tous les chevaux vers le sol. Ainsi naissent les Terra Trac 400 triangulaires à entraînement positif par barbotin. Les essieux à refroidissement indépendants entraînent la chenille par un engrènement simultané de 8 cames. Le suivi du sol est assuré par deux galets montés sur un boggie. En standard, la chenille affiche une largeur de 762 mm et 914 mm en option. En version Trac, les tracteurs peuvent être équipés de roues jumelées en 800/70 R42.

Pour transmettre toute cette puissance au sol, la variation continue C-Matic alimente des chenilles Terra Trac 400, conçues spécialement pour ces deux nouveaux tracteurs. ( © Loris Coassin)

S'il n'est pas équipé de chenilles, le Xerion 12 reçoit des roues jumelées. ( © Claas)

Une cabine plus confortable

Les Xerion 12 arborent une cabine suspendue sur 4 ressorts, plus grande que leurs confrères. Allongée de 27 cm par l’avant, elle abrite un siège pivotant sur 40° de chaque côté. Sur l’accoudoir, le chauffeur retrouve le monolevier CMotion commun au reste des tracteurs Claas. Dans le terminal, de nouvelles fonctions voient le jour comme l’aide au lestage. L’application calcule et visualise le risque de tassement en fonction des conditions de travail. Elle aide ensuite le chauffeur à modifier ses réglages de transmission et son lestage pour réduire son impact. Cette fonction s’ajoute également sur les anciens Xerion.

En cabine, le chauffeur retrouve l'écran tactile et le joystick commun au reste de la gamme Claas. Le siège pivote de 40° de chaque côté. ( © Loris Coassin)

La cabine des Xerion 12 est suspendue mécaniquement sur 4 points ( © Loris Coassin)

Pour l’autoguidage et l’Isobus, le tracteur dispose en option, de la solution d’agriculture de précision GPS Pilot avec le terminal 12'' Cemis 1 200. Grâce aux tracés de la parcelle enregistrés ou importés, ce terminal est désormais capable de tracer lui-même des lignes AB ou AB-Contour de référence afin de lancer l’autoguidage dès l’entrée dans le champ.