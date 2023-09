« L’idée est née durant les mois de confinement provoqués par le Covid. Nous avons voulu continuer à approvisionner les clients que nous servions sur les marchés. Nous avons mis en place l’association “Atout producteurs 63” pour gérer et fournir un site marchand en nous regroupant à une quinzaine de producteurs locaux, expliquent Sylvain Desgeorges de la Chèvrerie des Oliviers à Saint-Georges-sur-Allier (Puy-de-Dôme) et Dominique Vallon, de l’Auberge paysanne d’Ally (Haute-Loire).

Les consommateurs commandent et règlent leurs achats en ligne. Durant la période de confinement, nous livrions les paniers réalisés par nos soins. Nous avons ensuite défini trois points de retrait des commandes dont deux situés dans Clermont-Ferrand. » Aujourd’hui, le retrait des commandes s’effectue à la Chèvrerie des Oliviers, proche de Clermont-Ferrand.

Une clientèle fidélisée

En se regroupant, les producteurs offrent une gamme très diversifiée de plus de trente produits. Ils proposent chaque semaine leurs produits en fonction de leurs stocks et de leurs promotions. L’initiative, qui a connu un franc succès durant les mois de Covid, a vu son activité ralentir puis se stabiliser. Elle regroupe aujourd’hui une dizaine de producteurs autour d’une clientèle fidélisée, qui peut commander en ligne du samedi matin au mardi soir 20 heures. Les retraits des paniers se font les vendredi après-midi et samedi matin.

« Nos clients souhaiteraient davantage de souplesse dans le retrait de leurs commandes. Nous envisageons d’installer des casiers à ouverture automatique à l’aide d’un code délivré à la commande, explique Sylvain Desgeorges. Pour trouver un nouveau souffle, nous allons aussi travailler notre communication, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais aussi en direct : nous organisons deux journées portes ouvertes les 30 septembre et 1er octobre sur notre exploitation en présence de tous les producteurs de l’association. »

Monique Roque Marmeys