Le puceron vert peut s’attaquer à la lentille et l’impacter directement en consommant sa sève, voire lui transmettre des virus. Pour éviter que les producteurs en agriculture biologique ne soient dans l’impasse, Flipper (479,8 g/l de sels de potassium d’acides gras C7 à C20) bénéficie d’un usage dérogatoire jusqu’au 22 août sur cette culture.

Le produit doit être appliqué dès l’observation des premiers pucerons à 5 l/ha. Le volume de bouillie sera de 400 à 500 l/ha et minimum de 250 l/ha sur les lentilles moins développées (avant le stade boutons floraux). De plus, en raison de disponibilité en semences bios de soja très tendue pour cette campagne, un passage en dérogation temporaire pour les variétés conventionnelles non traitées des groupes 0 et I a été décidé pour 2023.