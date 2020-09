C’est sa ligne de conduite depuis trois ans, et il n’en déroge pas malgré la montée des agressions et des insultes à l’encontre de la profession : l’agriculteur de l’Aisne, Bruno Cardot, a choisi l’humour et l’autodérision pour se faire entendre du grand public comme des politiques.

Trop d’experts

« La majorité des médias de la presse généraliste ne vont pas à la source pour vérifier leurs informations, avance-t-il. Ils s’appuient sur des experts, en particulier en agriculture et en environnement, au détriment des gens de terrain. À l’arrivée, c’est une catastrophe, avec beaucoup, beaucoup d’erreurs. » Alors pour se faire entendre par-delà les voies classiques, et parler du métier, Bruno Cardot improvise des sketchs et des chansons.

« Antifarmer ! Tu perds ton sang-froid ! »

Après avoir rappé cet hiver, il s’est lancé cet été dans le hard-rock. Sur le très célèbre morceau « Antisocial » du groupe français « Trust », le betteravier livre ainsi un insolite « Antifarmer ! Tu perds ton sang-froid ! », au sein duquel il dénonce notamment les dénigrements à répétition : « On voudrait dialoguer, expliquer notre travail, Impossible de parler, sans être pris pour des diables. » Il y souligne aussi sa fierté d’être paysan, premier rempart « à toutes ces années de famine ! »

Salut Salut

VIDEO clip rock

Dédicacée à tous ceux qui chaque jours détruisent notre #agriculture et #agriculteurs

La liste est longue donc ils se reconnaîtront

(vidéo en intégralité 5'06 sur mon compte #FB )#fragtw @Fragritwittos pic.twitter.com/ZN2aIXyxMs — Bruno (@BruCardot) June 14, 2020

Bruno Cardot a réalisé le clip pendant le confinement, avec son fils Arthur. Et depuis juin, c’est un succès. Son « antisocial agricole » relayé sur Twitter et vu près de 20 000 fois, lui vaut « des retours bienveillants en provenance du monde agricole et d’ailleurs », explique-t-il.

D’autres sorties créatives lui avaient valu des passages sur France 3 ou encore Public Sénat. « Ça marche. C’est la seule façon que j’ai trouvée pour être entendu. » Et comme il fourmille d’idées et de créativité, voici sa dernière vidéo sur le VIP, « Very important paysan » :

Le soutien de France Agritwittos

L’incompréhension et la virulence à l’égard des agriculteurs, nées autour des néocotinoïdes et des betteraves « ont fait du mal cet été, reprend-il. On sent la tension, j’ai vu et entendu plusieurs de mes collègues pas au mieux de leur forme ces dernières semaines. C’est la méconnaissance et les absurdités qui sont dites sur le sujet qui agacent beaucoup et font du mal. »

Bruno Cardot n’entend « pas tomber dans le panneau et dans le jeu » de ces détracteurs. « Je vais continuer à faire de la communication positive », à l’instar des membres de l’association France Agritwittos dont il fait partie depuis trois ans. « Au sein de la communauté, on se serre vraiment les coudes. Mon adhésion a tout changé, se souvient-il, ça m’a aidé et ça m’aide à tenir. »