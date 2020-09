C’est une inauguration inédite que les organisateurs d’Innov-Agri ont mise en place ce mardi 8 septembre 2020. Si le contexte sanitaire lié au coronavirus n’a pas permis d’ouvrir les portes du salon aux 80 000 visiteurs attendus à Outarville (Loiret), c’est sur plusieurs solutions virtuelles que leader européen du salon en plein air donne rendez-vous à ses visiteurs.

Une version sur Farming Simulator

L’ensemble du catalogue d’Innov-Agri est disponible sur le site www.innovagri.com. Il permet de retrouver notamment les informations des exposants. Mais le salon ne s’arrête pas là puisque pour la première fois, il intègre le jeu Farming Simulator. Sur le site internet d’Innov-Agri, vous pouvez effectuer une visite virtuelle en vidéo et pour les joueurs, trouver le lien de téléchargement du mod.

À condition de disposer d’un PC suffisamment puissant pour gérer cette map (carte sur Farming Simulator), il est possible d’arpenter les allées de circulation du site, comme si on y était, et d’y découvrir plus de 300 matériels. Les joueurs pourront donner vie aux stands et zones de démo. Ils pourront même aller jusqu’à créer le stand virtuel de leur marque préférée et envoyer leurs captures d’écran pour apparaître dans la galerie photos/vidéos sur innovagri.com. Ce mod n’est pas disponible sur PS4.