Météo

La pluie fait enfin son retour

2 min

Après deux mois secs et ensoleillés avec des épisodes de gel et de sécheresse, Météo-France annonce le retour des pluies dès cette semaine. ©Flickr @bDom

Alors que le temps sec et ensoleillé s’est imposé en mars et en avril, les averses reviennent timidement en cette fin de mois. Dès ce mercredi 28 avril 2021, des passages pluvieux sont à prévoir sur le Nord-Est de la France et le littoral de la Manche.