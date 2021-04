Dégâts de gel sur les céréales les plus avancées

« Suite aux fortes chutes de températures entraînant des gelées matinales, des parcelles pourraient être impactées. Les risques sont plus importants sur les céréales les plus avancées (à partir du stade 2 nœuds) », annonce la région des Pays de la Loire le 13 avril dans son bulletin de santé du végétal (BSV).

Contraste du jour.. Colzas étonnement magnifiques et les 1er dégâts observés sur blés.. pic.twitter.com/QHGyxspPNd — Seb (@seb64533111) April 13, 2021

Le 12 avril 2021, selon Céré’Obs, l’observatoire de l’état des cultures de FranceAgriMer publié le 16 avril, 27 % du blé tendre avait atteint le stade 2 nœuds, 36 % de l’orge d’hiver, et 54 % du blé dur. Du côté de l’orge de printemps, 17 % des parcelles étaient au stade épi 1 cm, et 1 % seulement avait atteint le stade 2 nœuds.

Le BSV du Centre Val de Loire informe que dans le cas d’une céréale entre épi 1 cm et 2 nœuds touchée par le gel, « l’épi va rapidement perdre son aspect brillant et turgescent, et se nécroser. Lorsque l’épi est détruit, les nouvelles feuilles émises peuvent se nécroser rapidement. Avant 2 nœuds, l’épi est encore petit (< 2 cm), il est globalement sensible au gel (inférieur à –5/-7°C). Le maître-brin est le plus souvent détruit et cède la place aux talles qui assurent la mise en place du rendement sans grande pénalité. »

Le BSV de la Région Aquitaine précise cependant que les dégâts occasionnés par le gel « ne seront visibles qu’à partir de l’épiaison ».

Le déconfinement est amorcé pour les orges d’hiver pic.twitter.com/LpcvmBUv4S — Govaert Bernard (@Bgovaert1) April 13, 2021

Étape suivante : la sécheresse

Céré’Obs a revu légèrement à la baisse la proportion de cultures dans un état jugé « bon, voire très bon : –1 point pour le blé tendre et le blé dur, à 86 % et 80 %, –2 points pour l’orge d’hiver, à 83 %, et –4 points pour l’orge de printemps, à 88 %.

Des notations qui pourraient encore diminuer dans les jours à venir :

11ème jour de gel en avril. Avant dernier avant le retour d'un temps de saison. Sur les 17 premières jours d'avril, la France a 12 jours de gel plus ou moins généralisés.



J'informerai sur l'état hydrique des sols dans les prochains jours. L'étape suivante est... la sécheresse ! pic.twitter.com/wIanJ1c31m — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 16, 2021

Le manque de pluie frappe déjà de nombreux secteurs et pourrait accentuer les dégâts sur le colza. Le BSV d’Aquitaine note que « l’effet du manque d’eau prolongé impacte la capacité du colza à compenser les avortements de fleurs ou siliques dans les sols les moins profonds, ou sur les colzas mal enracinés ».

La pluie est très attendue en Indre-et-Loire :

La misère !!! Seulement 4mm et pas de prévision d'eau dans les 15 prochains jours. pic.twitter.com/GpEb0A0zGm — Sébastien PROUTEAU (@PSebastien37) April 12, 2021

Outre le gel et la sécheresse, les insectes créent aussi des dégâts :

Les emmerdes, ça volent en escadrilles...

Cette parcelle de #blé du sud 28 qui a subit le #gel à -6,-7°C,

souffre du manque d'eau,

...et en plus, #pucerons !!#FrAgTw pic.twitter.com/KBZrcdVwLX — Patrick Pigeon (@Pat2816) April 15, 2021

Les semis de maïs se poursuivent

Selon Céré’Obs, le 12 avril, 18 % des surfaces prévues en maïs étaient semées.

Là aussi le manque d’eau se fait sentir :

FranceAgriMer estime que 2 % des parcelles de maïs étaient levées le 12 avril. Parfois avec difficultés :

Début laborieux pour les semis de maïs de fin mars. C’est quand que je pousse ?? #FrAgTw pic.twitter.com/DXM3QEFKVx — CORRE THIERRY (@thierrycorre17) April 15, 2021

Justine Papin