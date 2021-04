Météo-France l’a annoncé. Il faudra attendre ce début de semaine pour voir arriver la pluie dans certaines régions seulement. Alors que le gel a fortement endommagé les cultures, c’est au tour de la sécheresse de les menacer. Des conditions météorologiques contrastées auxquelles se préparent les départements, mais qui laissent agricultrices et agriculteurs sur le qui-vive.

Le 19 avril 2021 déjà, le bulletin de santé du végétal (BSV) d’Aquitaine prévenait que « l’effet du manque d’eau prolongé impacte la capacité du colza à compenser les avortements de fleurs ou siliques dans les sols les moins profonds, ou sur les colzas mal enracinés ».

S’ajoutent désormais les vigilances sécheresse mises en place dans plusieurs départements de France comme l’Hérault, le Rhône, le Gard ou encore le Var qui a pris un arrêté dès hier, le 22 avril.

Sur le terrain, agricultrices et agriculteurs font part de leur détresse face au manque d’eau. Ils partagent leurs inquiétudes pour leurs cultures. En Indre-et-Loire par exemple, l’orge est à la peine.

L’orge ne me dépasse pas les genoux et elle commence à sortir ses épis



Nous savons à présent, qu’à chaque journée de « beau temps » la plante perdra en productivité finale par rapport à la veille, et qu’au retour de la pluie, la perte ne sera pas rattrapée pic.twitter.com/rXILbfPq6d