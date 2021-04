Demain, le mardi 27 avril 2021, le soleil régnera encore sur la moitié nord de la France. « En revanche, sur la moitié sud, des dépressions circuleront et « occasionneront un ciel très nuageux à couvert avec des passages pluvieux », annonce Météo-France.

Du côté des températures, « elles plafonneront entre 14 et 18°C au sud et près de la Manche, 18 à 22°C ailleurs ».

Mercredi, les averses gagnent du terrain

Mercredi et jeudi, le temps sera plus mitigé dans le Nord. Cependant, « les averses, voire les coups de tonnerre, se limiteront le plus souvent aux régions bordant la Manche, à la Franche-Comté et à l’Alsace ».

Dans le Sud, le temps sera encore « perturbé, avec une nouvelle pulsation pluvio-instable ». Météo-France prévient que « les nuages seront nombreux et souvent porteurs d’averses orageuses ».

« Les cumuls de pluie pourraient être conséquents sur un large quart sud-est (entre le Massif central, Paca et les Alpes) », ajoute le service de prévision. Le mercure sera en baisse mercredi et jeudi, « mais restera dans les normales de saison ».

La fin de la semaine sera, quant à elle, instable et aucune région ne sera vraiment épargnée par les averses.

