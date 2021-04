Dès ce jeudi 22 avril 2021, l’air froid s’éloignera vers l’Europe centrale et une dorsale (axe de hautes pressions) se mettra en place entre l’Espagne et les îles Britanniques, prévoit Météo-France. Le temps deviendra printanier avec une hausse marquée des températures.

En toute fin de semaine, la dépression, située au large du Portugal, pourrait favoriser des remontées instables sur l’extrême sud du pays.

Le soleil gagne du terrain

Ce jeudi 22 avril 2021, quelques averses se déclencheront encore en montagne, en particulier sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Sur le Roussillon, le ciel sera parfois chargé avec la présence d’entrées maritimes. Le vent d’autan sera sensible.

Demain, vendredi, le soleil brillera sur l’ensemble du territoire avec encore un faible risque d’averses en Corse.

Les températures seront en hausse sur les 2 jours. Vendredi, elles prendront un caractère franchement printanier. Elles atteindront généralement 16 à 22 °C. Elles seront encore plus douces dans le Sud-Ouest avec des pointes jusqu’à 25 ou 26 °C.

Un week-end contrasté

Samedi, les passages de nuages élevés au sud n’empêcheront pas une journée douce et ensoleillée.

Dimanche, les nuages pourraient être plus nombreux sur la moitié sud avec quelques ondées près des régions pyrénéennes.

Les températures garderont un caractère printanier avec une moyenne de 20 °C sur la moitié nord, 22 °C sur la moitié sud.

Un début de semaine prochaine moins clément

Sous l’influence d’une dépression circulant depuis l’Espagne vers la Méditerranée, les conditions se dégraderont lundi dans la moitié sur avec un temps devenant instable et des averses parfois orageuses. Ce temps instable gagnera les régions du nord-est mardi. L’amélioration, possible pour mercredi, reste à préciser. En marge de cette dépression, sur les régions du nord, et notamment du nord-ouest, le temps sera variable mais encore lumineux et il restera sec.

Sous l’effet de ce temps perturbé, les températures baisseront légèrement, mais elles resteront correctes pour la saison.

