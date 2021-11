Les ventes de bois sur pied « sont revenues au niveau de 2018, avant la crise de la Covid-19 », se réjouit Aymeric Albert, chef du département du bois à l’Office national des forêts (ONF), dans la lettre de conjoncture de juillet à octobre 2021.

Les États-Unis et la Chine tirent la filière du bois d’œuvre

La reprise économique mondiale, portée par les différents plans de relance, explique ce dynamisme. « Construction, rénovation, bricolage, menuiserie… Les scieries françaises tournent à plein régime et voient leur prix en bois de sciage augmenter rapidement », rapporte l’ONF.

« Sur les chantiers, la pénurie de bois perdure en France », poursuit l’office. La forte demande américaine et chinoise, grands consommateurs de bois, tire les prix. La France observe une hausse de 20 % en moyenne du prix des sciages résineux entre juillet 2020 et juillet 2021, selon le Centre d’études de l’économie du bois.

La demande en chêne de la part des tonneliers est cependant en baisse. La récolte de vin en France est réduite de 30 % cette année, à cause des gelées tardives d’avril, et les vignerons achètent moins de tonneaux. La fermeture des restaurants depuis deux ans, et les incendies en Californie et en Australie, qui ont affecté ou détruit une bonne partie des vignobles, expliquent également cette demande en berne.

Le bois, une énergie économique

« Face à la hausse massive du prix du gaz, de l’électricité et du fuel, le bois énergie consolide sa position de matériau économique auprès des ménages, explique l’ONF. Cette énergie est six fois moins chère que l’électricité (hors frais d’entretien des chaudières). »

La consommation de bois bûche diminue cependant en quantité en France, « mais s’améliore en qualité », affirme l’Office. « Les progrès technologiques des équipements de chauffage assurent en effet une meilleure combustion du bois, moins d’émissions de particules fines et de meilleurs rendements énergétiques. »

L’emballage, principal débouché du papier-carton en France

« Un quart du bois d’œuvre issu des forêts publiques a pour débouché la palette et les emballages industriels, explique l’ONF. Malgré la concurrence des pays de l’Europe de l’Est, les prix ont grimpé. La palette neuve euro standard en Allemagne a atteint 21 euros, c’est-à-dire plus du double en un an. Du jamais vu ! »

Avec le développement du e-commerce, l’emballage est le débouché majoritaire du papier-carton en France. Ce secteur est également en hausse outre Atlantique. La production de panneaux a, quant à elle, progressé de 14 % en France sur un an à la fin d’août 2021, selon l’indice de production industrielle des panneaux de l’Insee. « Les prix progressent de plus de 25 %, à la suite de la forte demande en construction », précise l’ONF.