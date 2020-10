Boumatic lance la griffe de traite Flo-Star Xtreme. Elle se caractérise par son faible poids de 270 g, soit 85 g de moins que la Flo-Star Max. Grâce à ce poids limité, la fatigue des trayeurs est réduite. Cette solution permet aussi de mieux répartir la charge au niveau du gobelet et du manchon, ce qui réduit les problèmes d’alignement des faisceaux trayeurs.

Comme la Xtreme mesure seulement 13 cm de hauteur, elle convient bien aux petites races et aux mamelles basses. Une entrée d’air a été conçue dans la griffe pour stabiliser le vide et ainsi éviter les rebonds des gobelets. La griffe est construite dans une résine capable de tolérer une pression directe de 3 000 kg, que Boumatic estime plus robuste que les griffes en inox.