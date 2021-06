Tous les yeux étaient tournés du côté de Reims ce mardi 15 juin 2021 puisqu’Arvalis-Institut du végétal ouvrait les portes de sa quinzième édition du salon Les Culturales. Ce premier événement agricole depuis l’hiver 2020 et le début des restrictions sanitaires se tient du 15 au 17 juin à Betheny (Marne). L’occasion pour les organisateurs des grands salons de la rentrée (Innov-Agri, le Space et le Sommet de l’élevage) d’observer la mise en pratique des nouvelles contraintes.

Près de 300 exposants se sont regroupés autour de 6 pôles techniques sur 20 hectares : la méthanisation, l’agriculture de précision, l’itinéraire technique pour valoriser sa production, l’amélioration de la fertilité du sol, la protection intégrée des cultures et la production en agriculture biologique.

Les mesures sanitaires freinent les visiteurs

Ce salon de plein air, dont la capacité d’accueil est limitée à 5 000 personnes par la jauge sanitaire, n’a pas semblé faire le plein en ce premier jour. Le pass sanitaire obligatoire a sans doute freiné une partie du public malgré les moyens déployés pour effectuer le test à l’entrée.

Le port du masque était globalement bien respecté, même avec la forte chaleur, et le gel hydroalcoolique était de la partie sur chaque stand. En dépit de cette fréquentation inférieure à celle des précédentes éditions, l’enthousiasme des agriculteurs, des conseillers et des exposants était perceptible, après plus d’un an et demi sans salon professionnel.