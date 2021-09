Ils attendent toujours le ministre pour rénover le bail rural

Les propositions tirées de l’accord entre la section des fermiers et celles des bailleurs de la FNSEA et validées par le conseil d’administration de la FNSEA sont de :

• Rendre l’état des lieux obligatoires en supprimant l’indemnité de sortie tant aux bailleurs qu’aux preneurs en cas d’absence d’état des lieux ;

• En cas de conservation d’une parcelle de subsistance par le fermier, celle-ci doit obligatoirement être prise sur les terres détenues en propriété ;

• Lors de la réalisation de constructions, d’investissements et d’améliorations réalisés sur le fonds loué par le preneur, permettre la rédaction d’un accord amiable préalable entre le bailleur et le preneur qui fixera les modalités de l’autorisation de faire et de leur indemnisation ;

• Revoir les règles de déclenchement de la révision du fermage anormal (introduire l’action au cours de la sixième année et non plus au cours de la troisième année) ;

• Transmission de l’entreprise du fermier sortant : proposition multiple qui repose sur le principe de « nouveau preneur — nouveau bail », l’installation des jeunes agriculteurs, la reconnaissance du droit légitime du propriétaire à s’installer lui-même ou à installer un descendant et la transmission de l’exploitation dans sa globalité