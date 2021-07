Réforme

Les nouveaux arbitrages du ministère pour la future Pac

13 h

Le 13 juillet 2021, le ministère a présenté au Conseil supérieur d’orientation de nouveaux arbitrages pour la Pac de 2023. © C. Faimali/GFA

Le ministère de l’Agriculture lève un peu plus le voile sur ses arbitrages pour la future la Pac 2023-2027. Les écorégimes seront payés de 54 €/ha à 76 €/ha avec un top-up pour les haies. Les aides à l’UGB seront de 104 €/ UGB allaitante jusqu’à 120 UGB et 57 €/UGB non allaitante.