La hausse n’a jamais été aussi forte depuis 6 ans. Les terres et prés loués se sont vendus en moyenne à 4 930 € par hectare en 2020, soit 3,6 % de plus qu’en 2019.

13,2 % d’agriculteurs en moins parmi les acquéreurs

« Reflet de leur prudence ou de leurs difficultés financières », les Safer ont constaté un recul des agriculteurs personnes physiques parmi les acquéreurs sur le marché des terres et prés non bâtis. Ils sont 51 830 à avoir signé un acte d’achat en 2020, soit 13,2 % de moins qu’en 2019.

Les acquéreurs non agricoles sont de plus en plus nombreux : +3,4 % pour les personnes physiques et +4,4 % pour les personnes morales.

Les surfaces acquises par des sociétés de portage de foncier (groupement foncier agricole et société civile immobilière notamment) atteignent pour la première fois les 25 000 ha. Mais globalement la progression du nombre d’acquisitions par des personnes morales agricoles (EARL, Gaec et SCEA notamment), constatée ces dernières années s’est interrompue en 2020.