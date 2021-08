Politiques environnementales

Les syndicats déterrent une embarrassante étude de Bruxelles

Une étude de Bruxelles montre que la production européenne chuterait sous l’effet des politiques environnementales du pacte vert et de la Pac. © Cédric Faimali/GFA

Le Copa-Cogeca et la Coordination rurale mettent en lumière une étude de la Commission européenne publiée « discrètement » cet été. Les syndicats dénoncent la baisse de la production et des revenus agricoles dans l’Union européenne sous l’effet des objectifs environnementaux du pacte vert et de la Pac.