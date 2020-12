La Commission fait ses recommandations à la France pour la future Pac

« J’encourage vivement les États membres à tenir compte de ces recommandations lors de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la Pac », a déclaré Janusz Wojciechowski, le commissaire chargé de l’Agriculture et du Développement rural.

Chaque État membre a reçu un document d’une trentaine de pages, retraçant un état des lieux de sa situation nationale au regard des ambitions européennes en matière d’environnement et de climat. Elle adresse aux États membres ses recommandations pour la future Pac.

Répondre aux ambitions du Pacte vert

Au titre de ces recommandations pour la France, figurent notamment le développement d’outils de gestion des risques, la convergence des aides et le renforcement des paiements redistributifs vers des modèles durables.

La Commission engage aussi la France à utiliser les instruments de la Pac pour répondre aux objectifs fixés par le pacte vert européen, en mettant l’accent sur la protection des prairies naturelles, le développement de l’agriculture biologique, la diminution des intrants azotés et des pesticides, ou encore la préservation de la biodiversité via la plantation de haies. En tenant compte des recommandations de la Commission, la France devra se fixer des objectifs nationaux en réponse aux ambitions du pacte vert (1).

Pour rappel, le pacte vert pour l’Europe fixe d’ici à 2030 une réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides, une réduction d’au moins 20 % de l’utilisation de fertilisants, une réduction de 50 % des ventes d’antimicrobiens utilisés pour les élevages et l’aquaculture, l’exploitation de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique et une couverture à 100 % en haut débit rapide dans les zones rurales. S’ajoutent l’objectif de préservation de la biodiversité, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

