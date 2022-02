À moins d’une semaine de l’ouverture du Salon international de l’agriculture (SIA), les organisations professionnelles attendent de pied ferme les candidats à l’élection présidentielle.

Le Conseil de l’Agriculture française (Caf) regroupant la MSA, la Coopération agricole, les chambres d’agriculture, Jeunes Agriculeurs et la FNSEA, a indiqué, le 21 février 2022 lors d’une conférence de presse, qu’il souhaite « faire de ce Salon un grand moment de communication ».

« Nous voulons peser dans cette campagne qui s’annonce », a fait savoir Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. « Énormément d’élus seront présents, assure-t-elle, si les candidats se pressent, c’est parce que l’agriculture et la ruralité sont des secteurs qui comptent énormément »

Un grand oral

La transmission des exploitations, la compétitivité des filières, l’accompagnement des agriculteurs dans les transitions sont parmi les nombreux thèmes sur lesquels les représentants du Caf souhaitent interpeller les candidats. « Nous voulons que les candidats s’inscrivent dans une dynamique pour l’agriculture », fait savoir Christiane Lambert, ajoutant que le secteur agricole a des atouts pour atteindre la souveraineté alimentaire et qu’il faut une « politique réaliste » qui va dans ce sens.

Pour prolonger le débat après le Salon de l’agriculture, le Caf a indiqué qu’un « grand oral » des candidats serait organisé, le 30 mars 2022 à Besançon, à l’issue du congrès de la FNSEA.

Évaluer le réalisme des propositions

De son côté, la Coordination rurale vient de publier sur son site le premier volet de son analyse des programmes. Le syndicat établit « un pourcentage de comptabilité » avec les idées qu’il porte et « un degré de réalisme ». Le premier thème analysé est celui de l’économie et des revenus des agriculteurs. Sur ce point, le programme de Nicolas Dupont-Aignan atteint 75 % de comptabilité avec les idées de la CR et celui de Jean-Luc Mélenchon s’élève à 30 %, par exemple. Un bémol cependant relevé par la CR,

D’autres thèmes, comme l’installation ou l’emploi, seront analysés par la Coordination rurale jusqu’à la fin du mois de mars.

