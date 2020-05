pour vous connecter et poursuivre la lecture

La Commission européenne a présenté, le 27 mai 2020 devant le Parlement européen, ses propositions pour le budget pluriannuel pour la période 2021-2027, assorties d’un plan de relance de l’économie de 750 milliards d’euros. La Pac y est dotée d’une enveloppe supplémentaire de 15 milliards d’euros pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), correspondant au second pilier).

Ces fonds doivent permettre « d’aider les zones rurales à effectuer les changements structurels nécessaires » prévus dans le pacte vert pour l’Europe (Green deal) et à réaliser les objectifs ambitieux conformément à la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité et à celle dite « De la ferme à la table ».

Débloquer des fonds dès 2020

« Afin que des fonds soient disponibles dès que possible pour répondre aux besoins les plus urgents », la Commission européenne propose de modifier le cadre financier pluriannuel actuel (2014-2020) pour pouvoir débloquer 11,5 milliards de crédits supplémentaires dès 2020. Il n’est pas précisé si des fonds pourront aller à l’agriculture. La prochaine étape visée par la Commission est d’arriver à un accord politique des États membres sur le budget et le plan de relance d’ici juillet.