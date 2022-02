Après les critères sociaux, ce sont des critères de protection de la biodiversité qu’intègre la Fédération nationale des agriculteurs biologiques (Fnab) dans son label Fnab bio France. Un label ouvert aux adhérents de la Fnab qui souhaiteraient s’engager dans des pratiques « plus disantes » que celles du cahier des charges biologique européen.

Onze critères à respecter

La brique biodiversité est constituée de 11 critères choisis pour « enrayer la perte de biodiversité et valoriser les efforts déjà entrepris sur les fermes du réseau », a souligné Olivier Devêvre, élu Fnab en charge du dossier, à l’occasion de la présentation à la presse de ces nouveaux critères, le 22 février 2022.

Ces onze critères sont les suivants :

Diversité des types d’infrastructures agroenvironnementales ;

Part des infrastructures agroenvironnementales ;

Gestion des infrastructures agroenvironnementales ;

Encadrement de la taille des parcelles ;

Diversification de l’assolement ;

Réduction du travail du sol ;

Maintien de la couverture du sol ;

Interdiction de tous les OGM ;

Interdiction des fertilisants controversés ;

Encadrement de l’utilisation des antiparasitaires en élevage ;

Formation et sensibilisation à la biodiversité.

De la progressivité dans les objectifs à atteindre

« En fonction du territoire de la filière et du niveau de spécialisation, ce sera plus compliqué pour certaines fermes d’atteindre ces objectifs », a tenu à rappeler Olivier Devêvre. Pour y faire face, la Fnab mise sur une progressivité des objectifs à atteindre dans le temps, selon les filières. Il sera également possible de satisfaire seulement 8 objectifs des 11 requis pendant les trois premières années de labellisation.

La Fnab est en cours de finalisation du processus de labellisation. Elle espère atteindre 300 fermes labellisées d’ici la fin d’année 2022. D’autres thématiques, telles que le bien-être animal ou le climat, pourront venir alimenter par la suite le label.