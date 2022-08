Le chef de l’État conviera pompiers, renforts venus d’Outre-mer et de l’Union européenne, agriculteurs et élus. Pourquoi ? Pour les « remercier », et « ouvrir les travaux sur l’évolution du modèle dans les années à venir », afin de réfléchir au « modèle de prévention et de lutte contre les incendies » en France, a ajouté dimanche son entourage. Aucune date n’est arrêtée pour cette rencontre. Emmanuel Macron est actuellement en vacances au fort de Brégançon dans le Var, et la rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août.

Dans le Jura, les tracteurs des agriculteurs avec leurs tonnes pour transporter de l’eau. © Twitter @Prefet39

« Des actes de solidarité locale »

Emmanuel Macron a aussi témoigné de sa « solidarité » et salué « les actes de solidarité locale et de mobilisation », notamment des agriculteurs qui ont approvisionné les pompiers en eau, a-t-on précisé. Il a demandé au préfet du Jura, David Philot, de voir « comment on pourrait les réquisitionner a posteriori » afin de les indemniser pour leurs efforts.

David PHILOT, préfet du Jura, remercie chaleureusement les sapeurs-pompiers et les agriculteurs mobilisés, ainsi que les gendarmes et les élus, pour leur action déterminante cette nuit notamment sur les secteurs de Rupt, de Montlainsia et Montrevel. pic.twitter.com/B19Zb2vYxp — Préfet du Jura (@Prefet39) August 14, 2022

Le président de la République s’est aussi entretenu avec le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, le responsable local des pompiers, le préfet et la députée Danielle Brulebois (LREM) après la reprise samedi des incendies dans ce département. Le feu a repris dans le secteur de Vescles et Cernon, portant le total des terres brûlées à plus de 800 hectares depuis mardi dans le Jura.

Merci à @EmmanuelMacron Président de la République pour son attention pour notre Petite Montagne ravagée par les flammes! Le salut du Jura est venu du ciel avec les #canadairs, respect et gratitude à nos valeureux pompiers @PompiersFR @SDIS39 et à nos @agriculteurs pic.twitter.com/DtKtKxjshT — Danielle Brulebois (@dbrulebois) August 13, 2022