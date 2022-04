D’ici à 2040, l’Union européenne pourrait perdre 6,4 millions d’exploitations. Leur nombre passerait ainsi de 10,3 millions en 2016 à 3,9 millions. Soit une baisse substantielle de 62 % entre 2016 et 2040.

Ce sont surtout les plus petites exploitations de moins de 4 hectares des nouveaux États membres de l’est et du sud de l’Europe qui disparaîtront. La production se concentrera sur des exploitations moins nombreuses et plus grandes, analyse une étude du Groupe de réflexion du Parlement européen publiée en avril, intitulée « L’avenir du modèle agricole européen : implications socio-économiques et territoriales de la baisse du nombre d’exploitations et d’agriculteurs dans l’Union européenne.

Mieux cibler les paiements pour avoir un impact

L’étude démontre que les soutiens de la Pac se concentrent sur les questions économiques (en particulier le revenu). Ainsi, ces aides favorisent les grandes exploitations intensives, ce qui accélère la concentration des fermes, analysent les auteurs.

Et les mesures structurelles existantes (zones défavorisées, paiements en faveur des petites exploitations et des jeunes agriculteurs) ne suffisent pas à enrayer cette concentration, jugent les auteurs. Cela dit, des objectifs mieux ciblés avec des moyens appropriés pourraient changer la donne, soutient l’étude.

Une Pac axée sur le développement rural

Pour accompagner son changement vers la durabilité et la résilience, les auteurs estiment que l’agriculture devrait s’ouvrir à davantage de « diversité dans les profils actuels et émergents des agriculteurs et stimuler des stratégies d’adaptation socialement souhaitables ». En effet, jusqu’à présent, certains types de fermes, sociales ou urbaines, ne sont pas soutenus par la Pac.

La Pac pourrait soutenir la création de valeur, l’accès au conseil, la gestion des risques ou encore faciliter l’installation. Cela nécessiterait une refonte générale de la Pac et « une plus grande réorientation vers des mesures de développement rural ». En somme, tout un modèle agricole européen à réinventer.