Viande bovine

Elvea crée la première association d’organisations de producteurs

2 h

Comme elle l’avait promis, Elvea France a créé la première association d’organisations de producteurs (AOP) qui a pour vocation de « renforcer le pouvoir de négociation » des éleveurs de bovins à viande. © Michel Joly

Le jeudi 15 avril 2021, Elvea France a annoncé la création de la première association d’organisations de producteurs (AOP) en filière bovine. Lors du congrès de la Fédération nationale bovine (FNB) en février 2020, ce projet avait largement été abordé comme étant la solution la plus simple et la plus fédératrice pour aller chercher de la valeur.