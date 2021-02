2 600 bovins bloqués en mer depuis plus de deux mois

Le bétail chargé au départ de l’Espagne en décembre dernier était-il indemne ou non de la fièvre catarrhale ovine (FCO) ? Les certificats sanitaires étaient-ils conformes aux attentes du pays de destination ?

Voici deux des nombreuses questions qui se posent suite au refus de déchargement, en Turquie, de 2 600 bovins embarqués sur deux cargos qui avaient quitté la péninsule ibérique le 18 décembre 2020. Cela fait plus de deux mois que les deux navires « errent » en mer Méditerranée.

Un des deux bateaux est revenu à son port d’origine

« L’affaire entre les autorités sanitaires espagnoles et turques n’est toujours pas résolue », confie un opérateur de l’export de vif à La France Agricole ce jeudi 25 février 2021. Les litiges entre les deux pays ont donné lieu à un interminable périple pour les équipages des deux cargos et les animaux à bord.

Lundi 22 février 2021, le bateau Karim Allah, chargé de 880 bovins espagnols, est revenu à son port d’origine, à Carthagène, après avoir tenté diverses embardées sur le pourtour méditerranéen. « D’après les dernières informations en date, il circule toujours dans la rade », explique l’expert. Des problématiques financières et sanitaires de taille sont en jeu, ne permettant pas au transporteur d’accoster si facilement. L’autre navire, l’Elbeik, qui compte 1 776 bovins à bord, est à proximité de la côte chypriote.

« Les animaux sont en bon état »

Si l’abreuvement des bêtes en mer n’était pas un problème, l’équipage a très vite été confronté à un manque de paille et de fourrage pour les animaux. Ces difficultés ont été surmontées, puisque « les animaux ont été correctement abreuvés et nourris depuis ces deux mois et sont en bon état. Peu de mortalité a été recensée d’après l’armateur du Karim Allah », indique l’opérateur. Dans les colonnes du quotidien espagnol El Mundo, il est question de 15 animaux morts sur un total de 895.

Les refus d’amarrage se sont succédé

« Les deux bateaux sont partis à une période où quelques cas de FCO ont été déclarés en Espagne (1) ; des événements qui ont pu encourager les autorités turques à refuser le bétail, estime l’opérateur. Contraints de faire demi-tour, les deux transporteurs ont proposé leur marchandise au Liban, en Tunisie et même à Djibouti ».

« L’un des navires, l’Elbeik, s’est rendu en Libye en janvier. Les autorités espagnoles et libyennes étaient en pourparlers mais ne sont pas tombées d’accord. Le bateau a alors tenté sa chance en Égypte, au port d’Alexandrie, avant de se rendre à Chypre, où il est encore plein », poursuit-il.

Des conflits financiers et juridiques en jeu

Le Karim Allah était du côté de la Sicile et de la Sardaigne avant de retourner en Espagne. « L’armateur du bateau n’a pas accosté volontairement au port de Carthagène. Dès lors qu’un bateau est affrété, un nombre de jours lui est compté pour effectuer le trajet. Tout délai supplémentaire induit des pénalités tarifaires, pouvant se solder par plusieurs milliers d’euros par jour pour ce type de bateau. Après deux mois en mer, l’enjeu financier est énorme ».

De l’autre côté, les services vétérinaires espagnols n’ont pas encore décidé du sort des bovins. « La logique voudrait qu’ils soient euthanasiés à leur déchargement. Mais la pression médiatique est forte. Les ONG telles qu’Animal Welfare Foundation se sont saisies de l’affaire, dénonçant les conditions de bien-être des bovins. Cet incident pourrait avoir des conséquences très néfastes sur le transport en vif des animaux », rapporte l’opérateur.

Des pays tiers ferment la porte à l’Espagne

« Ces incompréhensions sanitaires entre les autorités espagnoles et turques ont conduit à l’arrêt des exportations de bétail vers la Turquie. La Libye a également fermé temporairement ses portes. Il en est de même pour l’Algérie qui n’autorise plus les envois d’animaux en provenance de trois régions espagnoles où sont répertoriés des cas de FCO », informe l’expert.