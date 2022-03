« On ne veut pas faire un marché élitiste, [on s’engage] pour que le soja « non déforestant » ne soit pas l’exception, mais l’exclusivité du marché français », assurait François Cholat, président du syndicat national de l’industrie de la nutrition animale (Snia) lors d’une conférence de presse organisée le 2 mars 2022 avec la Coopération agricole nutrition animale, au salon international de l’agriculture (SIA).

Les deux organisations présentaient à cette occasion leur manifeste d’engagement pour un approvisionnement en soja des fabricants d’aliments 100 % durable, alors qu’une réglementation à ce sujet est en réflexion au niveau européen. Deux paliers intermédiaires sont fixés, avant d’atteindre les 100 % d’importations avec garanties de non déforestation : 50 % à fin 2022 (contre 38 % en 2019-2020) puis 75 % à fin 2023.

Pas d’inquiétude sur l’engagement des fabricants

Interrogé sur les outils à disposition pour contraindre les fabricants d’aliments à jouer le jeu, François Cholat s’est montré confiant : « Je ne pense pas qu’il y aura besoin de les contraindre. Beaucoup sont déjà engagés dans ces démarches, je crois qu’ils ont compris les enjeux qu’elles représentent. […] Oui il y aura des exceptions, mais elles seront emportées par la masse. »

« 96 % des coopératives liées à l’alimentation animale avaient rendez-vous cette après-midi pour la signature de ce manifeste », a ajouté David Saelens, président de la Coopération Agricole nutrition animale.

Au consommateur de payer l’addition

Le surcoût estimé de ces approvisionnements durables serait relativement faible. « On nous parle de 2 à 3 euros, ou de 10 à 12 euros par tonne selon les importateurs », a précisé François Cholat. Les deux organisations demandent à intégrer ces coûts dans la construction des indicateurs alimentaires des filières animales, dans l’esprit de la loi Egalim 2.

« Ce n’est pas un gros mot, il faut que ça aille jusqu’au consommateur », a appuyé David Saelens. Sur le produit fini, l’impact serait « extrêmement minime », mais « insupportable » pour les acteurs de la filière, a ajouté Jean-François Arnauld, président de la plateforme Duralim, également présent.

Pas de distorsion de concurrence

Interrogé sur une éventuelle distorsion de concurrence vis-à-vis des autres producteurs européens, Jean-François Arnauld a assuré que la plateforme qu’il préside travaillait « au niveau français, mais aussi européen » pour une application de la réglementation à tous les pays membres. « C’est pourquoi on [souhaite] s’aligner sur les propositions de la Commission européenne, et qu’on contribue à ses travaux. » À travers son observatoire, mis en place il y a un an, la plateforme Duralim permettra le suivi de l’engagement « zéro déforestation importée. »

Selon les intervenants, le texte de la Commission européenne pose, en l’état, « un certain nombre de problèmes » qu’ils assurent suivre avec attention. « Les différents interlocuteurs européens que nous avons rencontrés se sont systématiquement montrés très intéressés par le travail réalisé dans le cadre de Duralim », s’est réjouit David Saelens.

Raphaëlle Borget