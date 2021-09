Impossible Foods, qui propose des steaks et des saucisses d’origine végétale, a annoncé mercredi 22 septembre 2021 le lancement en octobre à Hong Kong, puis en novembre à Singapour, de son porc à base de plantes. La start-up californienne a ainsi affiché ses ambitions pour le marché asiatique.

