Leonardo DiCaprio était déjà investisseur dans une société produisant des burgers, saucisses et boulettes à base de produits végétaux Beyond meat. Le 22 septembre 2021, il a annoncé son engagement dans deux nouvelles sociétés de production de viande à partir de cellules animales, Mosa meat d’une part, et Aleph farms, de l’autre part. Il n’a pas précisé la somme qu’il mettait à la disposition des deux sociétés.

« L’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la crise climatique est de transformer notre façon de consommer. Mosa meat et Aleph Farms répondent à la demande mondiale de bœuf, tout en résolvant certains défis liés à la production industrielle de cette viande », a commenté l’acteur dans un communiqué commun aux deux entreprises.

