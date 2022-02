« Alors que l’épizootie d’influenza tend à se stabiliser dans le Sud-Ouest, de nouvelles perspectives peuvent aujourd’hui être envisagées pour marquer une nouvelle étape dans la gestion de cette crise », avance le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué de presse publié le 25 février 2022.

Dans la zone à dépeupler constituée de 226 communes du sud-ouest, les abattages préventifs, commencés le 20 janvier sont terminés. Ils ont concerné 1,25 million d’animaux, dont 900 000 volailles, et 350 000 canards. « Un nombre d’élevages limité a été préservé et soumis à protocole de surveillance renforcé : couvoirs et élevages de reproducteurs ainsi que quelques élevages de poules pondeuses », précise le ministère.

Deux périodes de transition sanitaire

Pour le ministère, « ces élevages revêtent une importance particulière pour l’économie de la filière et les capacités de remises en production. » Dans cette zone, les pouvoirs publics envisagent ainsi la mise en place de jeunes volailles (galliformes et palmipèdes) au terme de « deux périodes consécutives permettant de s’assurer que les conditions sont réunies ».

La première s’étend sur 30 jours suivant le dernier foyer recensé. Sur ce pas de temps, des « opérations systématiques de nettoyage et de désinfection doivent être réalisées dans les élevages foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. Leur bonne réalisation sera supervisée par les services vétérinaires ». S’ensuivra une seconde période de vide sanitaire d’au moins trois semaines.

Surveillance renforcée

Au terme de ces deux étapes, et « en absence de circulation de virus dans la zone et après audit biosécurité favorable », les mises en place de jeunes volailles « pourront ainsi être réautorisées à compter du 29 mars 2022 », assure le ministère de l’Agriculture. Ces mises en place feront en outre l’objet d’une surveillance renforcée pendant trois semaines supplémentaires ».

En parallèle, une surveillance renforcée des basses-cours sera réalisée pour « s’assurer de l’absence de circulation du virus. Des dispositions similaires seront également appliquées pour les différents territoires adjacents à la zone à dépeupler. »

Par ailleurs, « dans certaines zones plus éloignées de la zone à dépeupler et désormais stabilisées la levée des mesures restrictives et donc le repeuplement pourra intervenir dans des conditions de droit commun c’est-à-dire après une période d’un mois après l’élimination du dernier foyer », indique le ministère.

