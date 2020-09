La campagne laitière prend fin en Nouvelle-Zélande, l’occasion pour Fonterra de publier ses résultats annuels. En dépit de la crise sanitaire, la coopérative enregistre une hausse de son bénéfice après impôts de plus d’un milliard d’euros, et annonce un retour au paiement des dividendes.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 24% Vous avez parcouru 24% de l'article

L’heure est au bilan. « La campagne 2019/2020 fut bonne pour la coopérative, avec un profit en nette augmentation, une dette en repli et un prix du lait élevé », résume Miles Hurrell, directeur de Fonterra, dans un communiqué publié le 18 septembre 2020. Avec un bénéfice après impôts en hausse de plus d’un milliard de dollars sur un an et une dette en repli d’autant, « cette année marque un retour au versement des dividendes à raison de 5 cents par action », annonce John Monaghan, président du groupe. Une valorisation encore faible, mais prudente « dans un contexte de fortes incertitudes sur les marchés. » « Continuer à générer de la valeur » La nouvelle stratégie de la coopérative, mise à l’épreuve depuis un an maintenant, porte ses fruits. Et l’aléa « coronavirus » n’aura pas eu raison d’elle. « Le travail que nous avons accompli pour renforcer notre bilan nous a permis de nous concentrer sur la gestion du Covid-19 », affirme le directeur. « Jusqu’à présent, la demande de produits laitiers s’est avérée résiliente, notre clientèle diversifiée et notre capacité à adapter notre gamme de produits en fonction des signaux du marché nous a permis de continuer à générer de la valeur. » Le secteur des ingrédients laitiers ainsi que l’activité Food Service en Chine ont été particulièrement porteurs pour la coopérative. Ne pas baisser la garde Sur la campagne 2020/2021, Fonterra annonce une fourchette de prix du lait allant de 5,90 à 6,90 $/kg de MS, contre un prix en sortie de ferme moyen de 7,14 $/kg de MS sur la campagne écoulée. Car si la coopérative a pu sauver les meubles pendant la crise sanitaire, la crise économique inquiète. « Nous faisons encore face à de grandes incertitudes, incluant une probable récession économique mondiale et de nouvelles vagues de contamination au Covid-19, justifie John Monaghan. Nous devons rester agiles et tirer parti de nos forces tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour nous adapter à l’évolution de la situation mondiale. » > À lire aussi : Nouvelle-Zélande, Fonterra maintient son prix du lait malgré la pandémie (03/04/2020) A. Courty

L’heure est au bilan. « La campagne 2019/2020 fut bonne pour la coopérative, avec un profit en nette augmentation, une dette en repli et un prix du lait élevé », résume Miles Hurrell, directeur de Fonterra, dans un communiqué publié le 18 septembre 2020. Avec un bénéfice après impôts en hausse de plus d’un milliard de dollars sur un an et une dette en repli d’autant, « cette...